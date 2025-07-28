¥¯¥¤¡¼¥ó½éÍèÆü50¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯5·î¤Ë¿·¤·¤¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥º¡¦¥µ¥¤¥È¤¬Àµ¼°¥ª¡¼¥×¥ó¡£Ì¾ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëT¥·¥ã¥Ä¤ÎÈÎÇä¤¬³«»Ï¤·¤¿¤¬¡¢ÂèÆóÃÆ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥á¥Ç¥£¥³¥à¡¦¥È¥¤¼Ò¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊBE@RBRICK¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿BE@RBRICK AUDIO 400% Portable Bluetooth® Speaker ¡ÉQUEEN¡É¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ö²»³Ú¤òÅ»¤¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëAm