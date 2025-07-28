『Travis Japan World Tour 2025 VIIsual』 Travis Japanが27日、二度目のワールドツアー『Travis Japan World Tour 2025 VIIsual』をニューヨークより開幕した。【写真】Travis Japan、ワールドツアー初日NY公演の模様昨年に引き続き、二度目となるワールドツアー『Travis Japan World Tour 2025 VIIsual』開催のため、渡米中のTravis Japan。7月20日（現地時間）に行われた「World of Dance Finals 2025」にてゲ