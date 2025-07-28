ÉÙ»³¸©Æâ¤Ç¤ÏËèÇ¯8·î¡¢ËÌÆüËÜ¿·Ê¹Ç¼ÎÃ²Ö²Ð¡ÊÉÙ»³²ñ¾ì¡¢¹â²¬²ñ¾ì¡Ë¤¬À¹Âç¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡£¤½¤Î²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó²Ö²Ð»Õ¤À¡£¡Ö½ÆË¤²ÐÌô¾¦¡×¤ò·Ñ¤¤¤Ç¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¡¢8·î1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Øº£Æü¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Î²Ö²Ð¤¬¾å¤¬¤ëÆü¤À¤Í¡Ù¤ÈÍ§Ã£¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²È¶È¤ò¤½¤ì¤Û¤É°Õ¼±¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×ÉÙ»³»Ô¤Ç²Ö²Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±é½Ð¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦Í­¸Â²ñ¼Ò¥Þ¥Ä¥À¼èÄùÌò¤ÎÂç¶¶ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Âç¶¶¤µ¤ó¤Ï²Ö²Ð