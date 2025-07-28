◆第１０７回全国高校野球選手権大阪大会▽決勝東大阪大柏原６―５大阪桐蔭＝＝延長１０回タイブレーク（２７日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）大阪桐蔭が死闘の末に屈した。１点を追う延長１０回２死二塁、本田翔輝捕手（３年）が二ゴロで試合終了。春夏連続で聖地切符を逃すのは６年ぶりだ。涙を流す選手らの横で西谷浩一監督（５５）は「うまく導いてやれなかった。それに尽きます」と悔やんだ。今秋ドラフト候補右腕・森陽樹が３