ºî²È¡¦Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤¬¥Ç¥£¥¹¥¯¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÂ¼¾åRADIO¡×¡ÊËè·îºÇ½ªÆüÍË 19:00¡Á19:55¡Ë¡£7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÖÂ¼¾åRADIO¡ÁÂ¼¾å¤ÎÀ¤´ÖÏÃ7¡Á¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£Â¼¾å¤µ¤ó¤¬²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢Â¼¾åDJ¤¬Áª¶Ê¤·¤¿¥°¥Ã¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¹¥É¾¤Î¡ÖÂ¼¾å¤ÎÀ¤´ÖÏÃ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¢¡Astrud Gilberto¡ÖYou Didn't H