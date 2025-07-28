夏の高校野球地方大会は２７日、１５大会で決勝があり、今春の選抜大会を制した横浜（神奈川）が春夏連続出場を決めた。健大高崎（群馬）は４季連続、西日本短大付（福岡）は３季連続の甲子園。昨夏の甲子園王者の京都国際（京都）はサヨナラ勝ちで２年連続の出場。大阪では東大阪大柏原が大阪桐蔭を破り、１４年ぶりの夏切符。叡明（埼玉）、豊橋中央（愛知）は春夏通じて初出場をつかんだ。横浜１１―３東海大相模劣勢にも動