バレーボールネーションズリーグ女子の3位決定戦が27日〜28日（日本時間）、ポーランド・ウッチで行われ、日本（世界ランク5位）はポーランド（同3位）に1ー3（15ー25、26ー24、16ー25、23ー25）で敗戦。ベスト4進出も2大会連続のメダルには届かなかった。ポーランド戦後の選手、監督のコメント。※世界ランキングは日本戦終了時点【一覧】バレーボール2025年度日本代表選手＆『ネーションズリーグ』日程キャプテンの石川真佑（25