¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡½4¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯7·î26Æü¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Ï¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¸õÊäº¸ÏÓ¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¯¥í¥·¥§¥Ã¥È¤«¤éº£µ¨10ËÜÌÜ¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¿¿¤óÃæ¤è¤ê¤Î97¡¦1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó156¥­¥í¡Ë¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£Ãæ·ø¤Ø°ìÄ¾Àþ¤Îº£µ¨38¹æ¥½¥í¤ò±¿¤ó¤À¡£¥·¡¼¥º¥ó58È¯¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤Ï15È¯¥Ú¡¼¥¹¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬»ý¤ÄÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼µ­Ï¿15ËÜ¤ËÊÂ¤Ö¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾è¤»