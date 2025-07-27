２６日、接合された双柳長江大橋。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢7月27日】中国湖北省武漢市で建設が進む双柳長江大橋で26日、最後の鋼製箱桁が設置され、接合が完了した。湖北省交通投資集団が投資し、中鉄大橋勘測設計院が設計、中国中鉄傘下の中鉄大橋局集団と中国交通建設傘下の中交第二航務工程局が工事を担っている。今後は付帯工事の施工に入る。大橋は新港高速道路の一部で、武漢都市圏環状