Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÈ©Çº¤ß¡£¤½¤ó¤ÊÍÉ¤é¤°ËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥ó¥³¥à¤Î¡Ö¥ì¥Í¥ë¥¸ー¡×¥·¥êー¥º¤«¤é2025Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ê½¸Ãæ¥±¥¢ÈþÍÆ±Õ¡Ö¥ì¥Í¥ë¥¸ー £Ã£Ò£Ø ¥È¥ê¥×¥ë¥»¥é¥à £Ò£Ô¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤âÌë¤â¡¢È©¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤­½Ð¤¹3¤Ä¤Î¥­ーÀ®Ê¬¤òÆ±»þ¤ËÆÏ¤±¤ë³×¿·Åª¤Ê½èÊý¤Ç¡¢¥Ï¥ê¡¦ÃÆÎÏ¡¦Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤ØÆ³¤­¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ê¤ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*⁴¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤«¤â♡ ¡ÈÉÔ²ÄÇ½¡É¤òÄ¶¤¨