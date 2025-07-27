Image: CASIO ³»Éð¼Ô¤Î¹ÃÑÉ¤ß¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ»Ë¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶âÂ°À½¤ÎÆé¤ä¥ä¥«¥ó¡¢Ãã´ï¤Ê¤É¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÌÏÍÍ¤Î¡ÖÄÊµ¯¡Ê¤Ä¤¤¤­¡Ë¡×¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥È¥ó¥«¥Á¤ÇÃ¡¤¤¤¿À×¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥³¥Ü¥³¤·¤¿¥é¥ó¥À¥à¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£»È¤¤¹þ¤à¤Û¤ÉÉ÷¹ç¤¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤à¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¸ÂÄê500ËÜ¤ÎºÇ¾å°ÌG-SHOCK¥«¥·¥ª¤ÎÂÑ¾×·âÏÓ»þ·×¡ÖG-SHOCK¡×¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç