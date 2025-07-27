12Æü¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µ½÷Í¥¤Î´õÎÉÍü¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬27Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃøÌ¾¿Í¡¦Ê¸²½¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´õÎÉÍü¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Êó¹ð¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡¢ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¡¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼÷Ì¿¤Î¤¢¤ëÊý¤Î¤ªÏÃ¤ò»×¤¤¤ò¤ªÂ¦¤ÇÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤Ç¤¹¤¬³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ