¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÅÄ¸ýÁÔ»á¤¬6·î30Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤È¤Î°Õ³°¤Ê¸òÎ®¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë!!¡×¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎÎý½¬¤ò½Ò²û¤·¤¿¡£ÅÄ¸ýÁÔ»á=BS10Äó¶¡¡û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤È¼«Ê¬¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿OBÁª¼ê¤«¤é¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª½Ð¤¹¤ë´ë²è¡Ö²¶¤Î¥Ù¥¹¥È9¡×¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö1ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÇÅÄ¸ý»á¤¬Áª¤ó¤À¤Î