¥µ¥é¥µ¥é¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Ó¤ëÍ¥¤¬?¥Û¥ï¥¤¥È¥Ö¥í¥ó¥É?¥Ø¥¢¤Ë¤¬¤é¤ê¤È¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ö¥í¥ó¥É¤Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ê¡¼¥Á¤¹¤ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤µ¤é¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤ËÈþÈ©¤È¥¿¥È¥¥¡¼¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥í¥ó¥°¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤ÎÀ¼(¤¢¤Ó¤ëÍ¥¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@yuabiru74¤è¤ê)¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë