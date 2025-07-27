ÀÅ²¬¡¦¸æÅÂ¾ì»Ô½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¾¡Ëó½£ÏÂ¡Ê60¡Ë¤¬27Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°11»þ45Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£½ÐÄ¾¤·Áªµó¤Ë¤Ê¤ë°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤ò¾éÃÌ¤ÇÀë¸À¤·¤¿¡£³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤¬¼­¿¦¤È½ÐÄ¾¤·Áª½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Î½ÐÆ¬Í×ÀÁ¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ÎÎ¢¤ËÁªµóÀïÎ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î°Õ¸«¤â¤Ç¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¡Ê75¡Ë¤¬¡Ö¤É¤¦»×¤¦¡¢¾¡Ëó¡×¤È°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¡£¾¡Ëó¤Ï¡Ö