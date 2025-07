アニプレックス× Sony Music によるオリジナル TV アニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』(シーヴィス ザ サウンド オブ ヒーローズ)が、10月よりフジテレビ系で放送されることが決定した。また、ビジュアル&映像が公開され、 浪川大輔、佐倉綾音、鬼頭明里、島崎信長、斉藤壮馬と豪華キャスト陣がメインキャラクターを担当する。【動画】ワクワク!新作オリジナルアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』スタッフ