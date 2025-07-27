第107回全国高校野球選手権・神奈川大会高校野球の第107回全国選手権神奈川大会は26日、横浜スタジアムで行われた準決勝第1試合で、春のセンバツ王者・横浜が立花学園に4-3で逆転勝ち。5年連続となる決勝進出を決めた。エースで主砲の4番・奥村頼人（3年）は本塁打2本を含む2安打4打点の大活躍。投げても9回に好救援した。「変わらないこと」を教訓に頂点を目指す。（取材・文＝THE ANSWER編集部・戸田 湧大）迷いなく振り切っ