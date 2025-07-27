¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¥ª¡¼¥é¤ò´¶¤¸¤¿Í­Ì¾¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÂÀÅÄ¸÷¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬6·î3Æü¤Ë89ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤³¤Èµð¿Í½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¥ª¡¼¥é¤¬À¨¤¹¤®¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì