掲げられたロシア国旗＝6月、モスクワ（タス＝共同）【キーウ共同】英BBC放送とロシア独立系メディア「メディアゾーナ」は25日、2022年2月のウクライナ侵攻開始後に戦死したロシア兵のうち、12万343人の名前を独自調査で確認したと報じた。平均年齢は39歳。地域別では中部バシコルトスタン共和国の5806人が最多だった。軍人墓地から戦死者の名前を確認したほか、公式情報や報道を分析して集計した。ここ数カ月間に死亡した相