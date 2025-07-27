◆第１０７回全国高校野球選手権富山大会▽決勝未来富山１３−７高岡商（２６日・富山市民）創部８年目。初めての甲子園切符をつかんだ未来富山ナインがマウンドに集まり喜びを爆発させた。序盤３回までに７点を奪い、その後も追加点を重ね、高岡商の反撃をしのいだ。中心はＵ１８日本代表候補で最速１４５キロ左腕・江藤だ。２４日の準決勝、富山第一戦で完投。疲労も残っていたが、直球を武器に真っ向勝負。「しんどさも