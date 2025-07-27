◇第107回全国高校野球選手権神奈川大会準決勝横浜4―3立花学園（2025年7月26日横浜）今秋ドラフト候補に挙がる横浜（神奈川）の奥村頼人（らいと）投手（3年）が26日、神奈川大会準決勝、立花学園戦に「4番・左翼」で出場。4回にバックスクリーンにソロ本塁打を叩き込むと、5回には2打席連発となる右越え逆転3ランを放った。投げては9回のピンチで登板。打者2人を封じて試合を締め、4―3での勝利に貢献した。松坂大輔を