玉竜旗高校剣道大会（九州剣道連盟、西日本新聞社主催）は26日、福岡市東区の照葉積水ハウスアリーナで女子の4回戦〜決勝があった。佐賀県勢は三養基が5回戦、敬徳は4回戦でいずれも、大将戦で延長の末に敗退した。三養基は愛知桜丘（愛知）との4回戦で、先鋒の鍋島嬉波選手（3年）が2人を抜き、副将と大将を温存して勝利した。5回戦では福岡舞鶴（福岡）と一進一退の攻防を繰り広げ、大将戦で武田圭依選手（3年）が小手を奪わ
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