◇バレーボール・ネーションズリーグ決勝大会準決勝日本2―3ブラジル（2025年7月26日ポーランド）女子決勝大会の準決勝が行われ、昨年銀メダルの日本はブラジルに2―3（25―23、21―25、18―25、25―19、8―15）で敗れて決勝進出はならなかった。和田由紀子（23＝NEC川崎）がチーム最多20得点を挙げるなどフルセットに持ち込んだが、勝利には届かなかった。2大会連続のメダルを懸け、3位決定戦でポーランドと戦う。ギ