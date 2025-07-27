◆第１０７回全国高校野球選手権高知大会▽決勝高知中央３―２明徳義塾（２６日・高知県立春野）最後の打者を１４８キロ直球で見逃し三振に仕留め、高知中央・堅田徠可（かただ・くうが）投手（２年）は雄たけびをあげた。６安打２失点７奪三振で完投。８回には最速を８キロ更新する１５１キロをマーク。「明徳義塾を倒して甲子園に行きたくて、高知中央に入学した」という右腕が目標通り、２年ぶり２度目の甲子園へ、けん引し