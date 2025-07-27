◇第107回全国高校野球選手権鹿児島大会決勝神村学園15―6れいめい（2025年7月26日平和リース）第107回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）の出場校を決める地方大会は26日、各地で行われ、昨年まで2年連続夏4強の神村学園（鹿児島）が3年連続8度目の代表となった。1点リードの7回に一挙9得点。主将の今岡拓夢内野手（3年）がこの回の適時二塁打2本を含む3二塁打で6打数4安打4打点と活躍した。明豊（大分）は5年