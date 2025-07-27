「新馬戦」（２６日、新潟）エコロアルバ（牡２歳、父モズアスコット、母スターアクトレス、美浦・田村）が豪快な差し切りで１番人気の支持に応えた。キングは「新馬っぽくない精神の持ち主で２歳とは思えない。成長して着実にステップアップできるいい馬ですね」と高く評価。田村師は「モノが違う。千葉セリで時計は出さなかったけれど、動きが桁違いに良かった馬。絶対に負けてはいけない競馬でした。一度で教えたいことの