「広島１−５巨人」（２６日、マツダスタジアム）頼れるベテランが代打で大仕事だ。巨人が七回に１点を勝ち越した後の２死二塁で代打・坂本。「ひと振りで仕留めることができた」と前進守備の外野の頭を越える左中間への適時二塁打。４試合連続でのベンチスタートも、貴重な追加点をたたき出して「代打で結果が出たのは良かった。こういう試合を１試合１試合やるだけなので頑張りたい」と話した。