¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À£²¡½£°£Ä£å£Î£Á¡Ê£²£¶Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¤Îº´Æ£µ±¤¬ÆñÅ¨¡¦¥±¥¤¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤¿¡£½é²ó£²»à°ìÎÝ¡¢½éµå¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¤¬¡¢£Ä£å£Î£ÁÆâÌî¿Ø¤¬¤ª¸«¹ç¤¤¡£¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¶á¤ËÍî¤Á¤ëÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤À¡£¡Ö¥é¥Ã¥­¡¼¡£¡Ê¼¡¤Î¡ËÂç»³¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£»î¹çÁ°»þÅÀ¤Çº£µ¨£²£·²ó£±ÆÀÅÀ¤ÈÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¤¿¡££¶²ó¤Ï±¦±Û¤¨¤Î£²£¶¹æ¥½¥í¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ª¥Õ¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ç¸òÎ®¤¬¤¢¤ëÊ¼¸Ë¡¦À¾