¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥­¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤¬?¥»¥³¥ó¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼?¤Î¼ý³Ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££¶·î¤Ë¿·ÆüËÜ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Ï¸½ºß¡¢Æ»¾ì¤ÇÆü¡¹Îý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤ÏÃª¶¶¹°»ê¼ÒÄ¹¤¬¡Ö»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¤â¾¯¤·¤º¤ÄÂÓÆ±¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¼ã¼ê¤È°ì½ï¤ËÂç²ñÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¼ÂºÝ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê