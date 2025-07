SUPER EIGHTの横山裕が1年間限定で始動したソロ・プロジェクトのライブツアー「ROCK TO YOU LIVE TOUR」がきょう26日、東京・EX THEATER ROPPONGIで幕を開けた。【写真】横山裕「ROCK TO YOU」アルバムジャケットステージで、横山は「芸名の横山裕=“You”、本名の横山侯隆=“キミ”、どちらも“あなた”っていう意味なんです。僕は“あなた”一人ひとりにロックを届けたくて、アルバムを作りました。その想いが伝わるように