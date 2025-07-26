26Æü¡¢±ÑËÌÉô¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥óÃæ¿´Éô¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¹Ô¤¦»ÔÌ±¤é¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥¢¥Ð¥Ç¥£¡¼¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¡¢±ÑËÌÉô¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£1·î¤Î2´üÌÜ½¢Ç¤¸å¡¢½é¤ÎË¬±Ñ¤È¤Ê¤ê¡¢29Æü¤Þ¤ÇÂÚºß¤¹¤ë¡£26Æü¤Ë¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÊ£¿ô¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Î¿ÍÆ»´íµ¡¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢LGBTQ¤éÀ­Åª¾¯¿ô¼Ô¤Î¸¢Íø·Ú»ë¤Ê¤É¤Ë¹³µÄ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ç¥â¤Ï¥¹¥³