King & Princeが、17thシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」の初回限定LIVE盤に収録される「Quiet Session Club」のティザー映像を公開した。本ティザーでは歌唱曲が解禁。メンバー2人がその場で選曲を行い「Shake Hands」「分かってるつもり」「アシタノカタチ」の3曲を選定した。アコースティックバージョンにアレンジした、初回限定LIVE盤でしか見られないパフォーマンスを披露している。▲「What We Got 〜