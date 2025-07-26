°ìºòÇ¯7·î¤«¤éÉÂµ¤¤ÇÎÅÍÜ¤·¡¢ºòÇ¯8·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ï¢ºÜ¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£¡Ö¡ØTHECHANGE¡Ù5²ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë3.4.5²ó¤¬ÆÃ¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¹¿·¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢º½»þ·×¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¹ðÃÎ¡£PTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¾Ð´é¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÊ³