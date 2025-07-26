¡þÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê14ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯7·î26ÆüIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë½Õ¾ì½ê¡¢²Æ¾ì½ê¤ÈÏ¢Â³¤Ç½½Î¾Í¥¾¡¤·¡¢º£¾ì½ê¿·ÆþËë¤ÎÅìÁ°Æ¬14ËçÌÜ¡¦ÁðÌî¡Ê24¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¥È¥Ã¥×¤Î2ÇÔ¤À¤Ã¤¿ÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢11¾¡3ÇÔ¤È¤·¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÏÆ¬¤ÇÅö¤¿¤ê¡¢¥´¥Ä¥ó¤ÈÆß¤¤²»¤ò´ÛÆâ¤Ë¶Á¤«¤»¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÆÍ¤­Êü¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤·¡¢±¦¤òº¹¤·º¸¾å¼ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤¹¤«¤µ¤ºº¸¾å¼ê½Ð¤·Åê¤²¤ÇÊø¤·¤ÆÂÎÀª¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢