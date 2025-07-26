Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¦¤Ä¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¶¦±é¤«¤é17Ç¯¡Ä¡£37ºÐÇÐÍ¥¤¬¡ÖÄ¹¤¤¤³¤ÈÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿ÆÍ§»þ´Ö¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤à¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHey! Say! JUMP¡×¤Î郄ÌÚÍºÌé(35)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï»°±ºæÆÊ¿¡£2¿Í¤È¤â¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Ï2008Ç¯ÊüÁ÷¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¤´