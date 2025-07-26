¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½2¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯7·î25Æü¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¥à¡¼¥­¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç·ç¾ì¤·¡¢5Àï¤Ö¤ê¤Î1ÈÖ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1»Íµå1ÆÀÅÀ2»°¿¶¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î2Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¤·¤«¤·¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¼«¸Ê¿·¡õµåÃÄ¿·¤Î6»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Î²÷µóÃ£À®¤Ï