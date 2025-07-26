25Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¤¬2025Ç¯3·î´ü¤Î·è»»Êó¹ð¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ ²¬»³¤Ïº£²ó¤Î¸øÉ½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢①»ÔÌ±¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿´¶¡¢②SV¥êー¥°½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÀè¶îÅª¼è¤êÁÈ¤ß¡¢③SV¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ð½à¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿³Ð¸ç¡¢¤Î3¤Ä¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æµó¤²¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¿®ÍêÀ­¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ÇÃÏ°è¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤á¤ë°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤¿¡£ º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¡¢ºò