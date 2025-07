ディズニーアニメーション映画『ベイマックス』のスペシャルなカフェ「『ベイマックス』OH MY CAFE」が、8月8日(金)〜9月21日(日)の期間に東京・渋谷、8月28日(木)〜9月28日(日)の期間に愛知・名古屋と大阪・梅田で開催される。【写真】猫のモチも登場!フォトジェニックなメニュー一覧■コンセプトは“Always with you”今回開催される「『ベイマックス』OH MY CAFE」は、1人1人の心に寄り添うケア・ロボットのベイ