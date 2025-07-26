ÇÐÍ¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¤ªÍ¶¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ö°ì½ï¤Ë¸«¤è¡×µÈ²¬Î¤ÈÁ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡È¤ªÍ¶¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉµÈ²¬¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Î²Ö²ÐÂç²ñ°ì½ï¤Ë¸«¤è¡×¡ÊÌÀÆü¡á26Æü¡Ë¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤Ç¤Î¿¶¤ê¸þ¤­¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ØÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ ¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ 2025¡Ù¡Ê¸å6¡§30¡Ë¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¶¡¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¸«