最近のMacBookは感圧式のトラックパッドを搭載しています。Krish Shah氏が開発した「TrackWeight」というアプリを使えば、感圧式トラックパッドを重量計として使うことができます。You can turn your Mac trackpad into a weighing scale pic.twitter.com/KxbHrVfag3— Krish Shah (@KrishRShah) July 21, 2025TrackWeightを起動したMacBookと、重さを測りたい物を用意します。物を置くと、TrackWeightの画面に「182.0グラム