ÀÐÇË¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤ÎÁá´ü¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬ÅÞµ¡´Ø¤äÀ¯ÉÜÆâ¤Ë¤â¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÞÀÄÇ¯¶É¤Ï£²£µÆü¡¢¼óÁê¤é¤Ë¡Ö¤±¤¸¤á¡×¤òµá¤á¤ë¶ÛµÞ¿½¤·Æþ¤ì½ñ¤ò¿¹»³´´»öÄ¹¤ËÄó½Ð¤·¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Î³«ºÅ¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾½¸¤á¤Ë¤Ï¡¢À¯Ì³»°Ìò¤â¸øÁ³¤È»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êñ°ÏÌÖ¤Ïº£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¶¹¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ê»³¸ý¿¿»Ë¡¢Ã«¸ýµþ»Ò¡Ë¡Ö£³ÅÙ¤ÎÁªµó¤Î¸¡¾Ú¡¢Áí³ç¤ò¹Ô¤¤¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯ÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×ÅÞÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¤ÎÃæÁ¾º¬¹¯Î´½°±¡µÄ°÷¤ÏÅÞËÜÉô