Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Ä¹ºêÂç²ñ¡Ê¸©¹âÌîÏ¢¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤Ï25Æü¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î¸©±ÄÌîµå¾ì¤Ç½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤ÈÁÏÀ®´Û¤¬·è¾¡¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤ÏÆó²ó¡¢Ëö±Êñ¥¿ÍÁª¼ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£°ÂÂÇ¤ËÀµ³Î¤Êµ¾ÂÇ¤òÍí¤á¤ëÄ¹ºêÆüÂç¤Î¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢È¬²ó¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£¶å²ó¡¢Æó»à¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤â¡¢Å¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ê»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤Ë¡£½½²ó¤Ë2ÅÀ¤òµó¤²¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£Æ±¹»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·è¾¡¿Ê½Ð