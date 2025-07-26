U-22日本代表は25日、ウズベキスタンで行われる「Mirabror Usmanov Memorial Cup 2025」の初戦でU-22サウジアラビア代表と対戦。日本時間26日0時に試合は開始され、スターティングメンバーが判明した。パリ五輪を戦った大岩剛監督体制の五輪世代第2次初陣となる今大会。U-22日本代表は全員が2005年生まれ以降のロサンゼルスオリンピック世代で構成されている。今大会はズベキスタンサッカー協会公式Youtubeチャンネルでライ