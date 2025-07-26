NY株式25日（NY時間11:02）（日本時間00:02） ダウ平均44809.11（+115.20+0.26%） ナスダック21094.88（+36.92+0.18%） CME日経平均先物41390（大証終比：+30+0.07%） 欧州株式25日GMT15:02 英FT100 9121.97（-16.40-0.18%） 独DAX 24227.26（-68.67-0.28%） 仏CAC40 7837.56（+19.28+0.25%） 米国債利回り 2年債 3.917（+0.001） 10年債 4.406（+0.010） 30年債 4.94