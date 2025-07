【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月26日 発売 価格: 8,980円(スタンダードエディション) 9,980円(デジタルデラックスエディション) 31,980円(コレクターズエディション) 「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」(以下、「デススト2」)で、主人公サムの行く手を阻む「BT(Beached Things)」。あの世からこの世に座礁してきた死者