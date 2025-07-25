毎週さまざまなジャンルのパーソナリティが週替わりで登場する、金曜夜のニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』（毎週金曜後10：00〜深0：00）。8月8日の放送は、7月31日より世界独占配信がスタートするNetflixシリーズ『グラスハート』から、劇中バンド「TENBLANK（テンブランク）」のメンバーを演じる佐藤健、宮崎優（※崎＝たつさき）、町田啓太、志尊淳の4人が登場。『TENBLANKのオールナイトニッポンGOLD』が放送され