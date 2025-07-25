【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は小動きで始まり、午前10時現在は前日比39.45ドル高の4万4733.36ドルを付けた。トランプ米政権と各国との関税を巡る交渉の行方を見極めようと様子見ムードが強く、値動きは限られた。