「石破辞めるな」と書いたプラカードを掲げる激励デモの参加者ら＝２５日午後７時１５分ごろ、首相官邸前自民党内で石破茂首相（自民党総裁）に対する退陣論が高まる中、首相を激励するデモが２５日夕、東京都千代田区の首相官邸前で行われ、約１２００人（主催者発表）が首相続投を求めた。参加者は「石破辞めるな」などと記した思い思いのプラカードを掲げながら「石破は頑張れ」「石破は踏ん張れ」と声を上げた。参院選では