スペイン・カタルーニャの警察が、Google PixelやAndroidからフォークしたセキュリティ特化型OSであるGrapheneOSを犯罪者が好んで使っていると言及し、GrapheneOSが強く反論する事態となっています。"Cada vez que vemos un Pixel pensamos que puede ser un narcotraficante". La policía apunta al móvil de Google como el favorito del crimenhttps://www.xatakandroid.com/sociedad/cada-vez-que-vemos-google-pixe