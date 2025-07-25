厚生労働省は２５日、２０２４年の日本人の平均寿命を発表した。前年と比べ、男性は横ばいの８１・０９歳、女性は０・０１歳短い８７・１３歳だった。厚労省は「男女ともに心疾患や新型コロナウイルスなどによる死亡率が減った一方、老衰や肺炎による死亡率が増えた結果、ほぼ横ばいになった」としている。最新の海外統計を基にした国別の比較では、女性が４０年連続の世界１位となった一方、男性はスウェーデン、スイス、ノル